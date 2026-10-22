Operacja „Nielegalny”: Rosja zmusza Ukraińców na terytoriach tymczasowo okupowanych do wyrobienia rosyjskich paszportów

W pierwszych dziesięciu dniach października 2026 roku na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy rosyjskie siły bezpieczeństwa wspólnie z FSB przeprowadziły kolejny etap operacji „Nielegalny-2026”, skierowanej przeciwko ludności ukraińskiej. Podczas nalotów okupanci poszukują osób, które odmówiły przyjęcia rosyjskich paszportów.

Ukraińców, którzy nie posiadają dokumentów państwa-agresora, władze rosyjskie zaliczają do kategorii „obcokrajowców” i stosują wobec nich przepisy migracyjne Federacji Rosyjskiej.

Celem operacji jest przymusowa paszportyzacja Ukraińców, ich wydalenie z tymczasowo okupowanych terytoriów, bezprawne przywłaszczanie mienia oraz zwolnienia z pracy.

W Głównym Urzędzie Wywiadu podkreślają, że takie działania Rosji są narzędziem etnocydu. Według oceny ukraińskiego wywiadu okupanci próbują wypędzić lokalnych mieszkańców z zajętych terytoriów i zasiedlić je obywatelami Federacji Rosyjskiej.

Na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu ługańskiego rosyjskie służby bezpieczeństwa kontrolują nawet nieletnich, próbując zmusić ich do wyrobienia rosyjskich paszportów.

W przypadku odmowy rodzicom grozi się grzywnami, więzieniem i pozbawieniem praw rodzicielskich.

W ten sposób władze okupacyjne stosują groźby i inne formy nacisku, aby zmusić obywateli Ukrainy, w szczególności dzieci, do przyjęcia obywatelstwa rosyjskiego. Tym, którzy nie zgadzają się na takie żądania, grozi przymusowe wysiedlenie z własnych domów.

Podobne akcje w ramach operacji „Nielegalny-2026” mają miejsce również na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Tam rosyjskie służby bezpieczeństwa kontrolują migrantów zarobkowych. Według danych Głównego Zarządu Wywiadu (GUR) mogą oni później być poddawani presji, mającej na celu skłonienie ich do podpisania kontraktów na służbę w rosyjskiej armii okupacyjnej.

Zatem operacja „Nielegalny-2026” jest wykorzystywana przez Rosję nie tylko do wzmocnienia kontroli nad ludnością okupowanych terytoriów ukraińskich, ale także do wywierania presji na migrantów na własnym terytorium.

Informuje o tym Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy rozpoczęło się głosowanie w tak zwanych wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej, których Ukraina nie uznaje. Równolegle rosyjska propaganda rozpowszechnia informacje o rzekomo dużym zainteresowaniu ludzi lokalami wyborczymi i próbuje stworzyć obraz „masowego poparcia” dla Federacji Rosyjskiej.

Rosja nie radzi sobie z kryzysem wodnym na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Administracje okupacyjne nie nadążają z naprawą systemów zaopatrzenia w wodę, przez co lokalni mieszkańcy mogą już zimą pozostać bez stałego dostępu do wody.

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