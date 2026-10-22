Операция «Нелегал»: Россия заставляет украинцев на ВОТ получать российские паспорта

В первые десять дней октября 2026 года на временно оккупированных территориях Украины российские силовики совместно с ФСБ провели очередной этап операции «Нелегал-2026», направленной против украинского населения. Во время рейдов оккупанты ищут людей, отказавшихся получать российские паспорта.

Украинцев, не имеющих документов государства-агрессора, российские власти относят к категории «иностранных граждан» и применяют к ним миграционное законодательство РФ.

Цель операции — принудительная паспортизация украинцев, их выдворение с временно оккупированных территорий, незаконное присвоение имущества и увольнение с работы.

В ГУР подчеркивают, что такие действия России являются инструментом этноцида. По оценке украинской разведки, оккупанты пытаются вытеснить местных жителей с захваченных территорий и заселить их гражданами РФ.

На временно оккупированной территории Луганской области российские силовики проверяют даже несовершеннолетних, пытаясь заставить их оформлять российские паспорта.

В случае отказа родителям угрожают штрафами, лишением свободы и лишением родительских прав.

Таким образом, оккупационные власти используют угрозы и другие формы давления, чтобы заставить граждан Украины, в частности детей, принять российское гражданство. Тем, кто не соглашается на такие требования, грозит принудительное выселение из собственных домов.

Аналогичные рейды в рамках операции «Нелегал-2026» проводятся также на территории Российской Федерации.

Там российские силовики проверяют трудовых мигрантов. По данным ГУР, впоследствии на них могут оказывать давление, склоняя к подписанию контрактов на службу в российской оккупационной армии.

Таким образом, операция «Нелегал-2026» используется Россией не только для усиления контроля над населением оккупированных украинских территорий, но и для давления на мигрантов на собственной территории.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

На временно оккупированных территориях Украины началось голосование на так называемых выборах в Госдуму России, которые Украина не признает. Российская пропаганда параллельно распространяет сюжеты о якобы большом интересе людей к избирательным участкам и пытается создать картинку «массовой поддержки» РФ.

Россия не справляется с водным кризисом на временно оккупированных территориях Украины. Оккупационные администрации не успевают ремонтировать системы водоснабжения, из-за чего местные жители могут остаться без стабильной подачи воды уже зимой.

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