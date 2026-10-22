视频：一夜之间，800多架乌克兰无人机袭击了俄罗斯各地区

俄罗斯国防部称，在10月22日凌晨，俄方防空部队据称击落了808架乌克兰飞机式无人机。 据俄方称，这些无人机出现在俄罗斯联邦的多个地区、莫斯科地区、被占领的克里米亚以及黑海海域上空。

俄罗斯国防部的通报中指出，这些无人机据称是在10月21日20:00至10月22日08:00期间被拦截的。

据俄方称，发现空中目标的地区包括别尔哥罗德州、布良斯克州、弗拉基米尔州、沃罗涅日州、卡卢加州、库尔斯克州、利佩茨克州、列宁格勒州、奥廖尔州、罗斯托夫州、 梁赞州、斯摩棱斯克州、坦波夫州、特维尔州、图拉州和雅罗斯拉夫尔州。

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此外，该清单中还提到了莫斯科地区、被占领的克里米亚以及黑海海域。

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需要指出的是，在俄罗斯，无人机袭击了莫斯科郊区的一家军工厂，引发了火灾。

10月22日凌晨，俄罗斯多地遭遇无人机大规模袭击。利佩茨克州、图拉州、库尔斯克州、别尔哥罗德州和莫斯科州均传出爆炸声，列宁格勒州则发布了无人机袭击预警。

需要指出的是，前线在过去24小时内发生了165次交火。

乌克兰国防军对俄军军事设施实施了打击。

此前对俄罗斯境内的打击已证实，敌方燃料与能源综合体的一系列设施遭到破坏。

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