В РФ дрони атакували військовий завод у Підмосков'ї, спалахнула пожежа

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У ніч проти 22 жовтня безпілотники масово атакували Московську область Росії. Однією з цілей став військовий завод «75 Арсенал» у місті Серпухов, де після удару сталися вибух і пожежа.

Про наліт безпілотників повідомив мер Москви Сергій Собянін. За його словами, починаючи з вечора в напрямку російської столиці летіли 630 дронів, із яких 163 нібито збили під час атаки на місто.

Унаслідок нальоту, за повідомленням російської влади, постраждали двоє людей у районі села Вороново.

Водночас, за даними видання Astra, безпілотники атакували військовий завод «75 Арсенал» у Серпухові. На відео очевидців, як повідомляється, видно вибух на території підприємства та пожежу після влучання дронів.

Крім того, місцеві жителі писали в чатах Серпухова про ймовірне влучання щонайменше трьох ракет.

Підприємство «75 Арсенал» підпорядковується Головному ракетно-артилерійському управлінню (ГРАУ) Росії. Завод спеціалізується на виробництві зброї та боєприпасів, а також ремонті військової техніки й озброєння.

Зокрема, підприємство займається ремонтом артилерійських систем і комплексів протиповітряної оборони.

Інформація про наслідки атаки для виробничих потужностей заводу та масштаби пошкоджень потребує уточнення.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У ніч проти 22 жовтня російські регіони зазнали масованої атаки безпілотників. Вибухи лунали в Липецькій, Тульській, Курській, Бєлгородській та Московській областях, а в Ленінградській області оголосили загрозу атаки дронів.

Нагадаємо, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень за добу.

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