W nocy z 21 na 22 października drony przeprowadziły masowy atak na obwód moskiewski w Rosji. Jednym z celów stała się fabryka zbrojeniowa „75 Arsenał” w mieście Serpuchow, gdzie po uderzeniu doszło do wybuchu i pożaru.

O ataku dronów poinformował burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin. Według jego słów od wieczora w kierunku stolicy Rosji leciało 630 dronów, z których 163 rzekomo zestrzelono podczas ataku na miasto.

W wyniku ataku, według informacji rosyjskich władz, dwie osoby odniosły obrażenia w okolicy wsi Woronowo.

Jednocześnie, według danych serwisu Astra, drony zaatakowały zakład zbrojeniowy „75 Arsenał” w Serpuchowie. Na nagraniach naocznych świadków, jak podano, widać wybuch na terenie zakładu oraz pożar po uderzeniu dronów.

Ponadto lokalni mieszkańcy pisali na czatach w Serpuchowie o prawdopodobnym uderzeniu co najmniej trzech rakiet.

Zakład „75 Arsenał” podlega Głównemu Zarządowi Rakietowo-Artyleryjnemu (GRAU) Rosji. Zakład specjalizuje się w produkcji broni i amunicji, a także w naprawie sprzętu wojskowego i uzbrojenia.

W szczególności przedsiębiorstwo zajmuje się naprawą systemów artyleryjskich i kompleksów obrony przeciwlotniczej.

Informacje dotyczące skutków ataku dla zdolności produkcyjnych zakładu oraz zakresu zniszczeń wymagają doprecyzowania.

Informuje o tym The Moscow Times.

W nocy z 21 na 22 października rosyjskie regiony zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Wybuchy rozległy się w obwodach lipieckim, tulskim, kurskim, biełgorodzkim i moskiewskim, a w obwodzie leningradzkim ogłoszono zagrożenie atakiem dronów.

Przypomnijmy, że na froncie doszło do 165 starć bojowych w ciągu doby.

Siły obronne Ukrainy zadały ciosy obiektom wojskowym armii rosyjskiej.

W wyniku wcześniejszych uderzeń na terytorium Rosji potwierdzono uszkodzenia szeregu obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego przeciwnika.

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