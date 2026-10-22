W Rosji drony zaatakowały zakład zbrojeniowy w okolicach Moskwy, wybuchł pożar
W nocy z 21 na 22 października drony przeprowadziły masowy atak na obwód moskiewski w Rosji. Jednym z celów stała się fabryka zbrojeniowa „75 Arsenał” w mieście Serpuchow, gdzie po uderzeniu doszło do wybuchu i pożaru.
O ataku dronów poinformował burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin. Według jego słów od wieczora w kierunku stolicy Rosji leciało 630 dronów, z których 163 rzekomo zestrzelono podczas ataku na miasto.
W wyniku ataku, według informacji rosyjskich władz, dwie osoby odniosły obrażenia w okolicy wsi Woronowo.
Jednocześnie, według danych serwisu Astra, drony zaatakowały zakład zbrojeniowy „75 Arsenał” w Serpuchowie. Na nagraniach naocznych świadków, jak podano, widać wybuch na terenie zakładu oraz pożar po uderzeniu dronów.
Ponadto lokalni mieszkańcy pisali na czatach w Serpuchowie o prawdopodobnym uderzeniu co najmniej trzech rakiet.
Zakład „75 Arsenał” podlega Głównemu Zarządowi Rakietowo-Artyleryjnemu (GRAU) Rosji. Zakład specjalizuje się w produkcji broni i amunicji, a także w naprawie sprzętu wojskowego i uzbrojenia.
W szczególności przedsiębiorstwo zajmuje się naprawą systemów artyleryjskich i kompleksów obrony przeciwlotniczej.
Informacje dotyczące skutków ataku dla zdolności produkcyjnych zakładu oraz zakresu zniszczeń wymagają doprecyzowania.
Informuje o tym The Moscow Times.
W nocy z 21 na 22 października rosyjskie regiony zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Wybuchy rozległy się w obwodach lipieckim, tulskim, kurskim, biełgorodzkim i moskiewskim, a w obwodzie leningradzkim ogłoszono zagrożenie atakiem dronów.
Przypomnijmy, że na froncie doszło do 165 starć bojowych w ciągu doby.
Siły obronne Ukrainy zadały ciosy obiektom wojskowym armii rosyjskiej.
W wyniku wcześniejszych uderzeń na terytorium Rosji potwierdzono uszkodzenia szeregu obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego przeciwnika.