10月22日凌晨，无人机对俄罗斯莫斯科州发动了大规模袭击。塞尔普霍夫市的“75号军工厂”成为袭击目标之一，该厂在遭受打击后发生爆炸和火灾。

莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁通报了此次无人机袭击事件。据他称，从傍晚开始，共有630架无人机朝俄罗斯首都方向飞来，其中163架据称在袭击该市时被击落。

据俄罗斯当局通报，此次袭击导致沃罗诺沃村附近有两人受伤。

与此同时，据《Astra》报道，无人机袭击了位于瑟普霍夫的“75号军火库”军事工厂。据称，目击者拍摄的视频显示，无人机击中该企业后，厂区内发生了爆炸并引发火灾。

此外，当地居民在瑟普霍夫的聊天群中发帖称，该地区可能遭到了至少三枚导弹的袭击。

“75军械库”隶属于俄罗斯火箭炮兵总局（ГРАУ）。该工厂专门从事武器和弹药的生产，以及军用装备和武器的维修。

具体而言，该企业主要从事火炮系统和防空系统的维修工作。

关于此次袭击对该厂生产能力的影响及损毁程度，尚待进一步核实。

《莫斯科时报》报道了这一消息。

10月22日凌晨，俄罗斯多个地区遭遇了无人机的大规模袭击。利佩茨克州、图拉州、库尔斯克州、别尔哥罗德州和莫斯科州均传出爆炸声，而列宁格勒州则发布了无人机袭击预警。

需要指出的是，前线在过去24小时内发生了165起交火事件。

乌克兰国防军对俄军军事设施实施了打击。

此前在俄罗斯境内实施的打击已确认导致敌方燃料与能源综合体的一系列设施受损。

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