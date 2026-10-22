В РФ дроны атаковали военный завод в Подмосковье, вспыхнул пожар

В ночь на 22 октября беспилотники массово атаковали Московскую область России. Одной из целей стал военный завод «75 Арсенал» в городе Серпухове, где после удара произошли взрыв и пожар.

О налете беспилотников сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, начиная с вечера в направлении российской столицы летели 630 дронов, из которых 163 якобы сбили во время атаки на город.

В результате налета, по сообщению российских властей, пострадали два человека в районе села Вороново.

В то же время, по данным издания Astra, беспилотники атаковали военный завод «75 Арсенал» в Серпухове. На видео очевидцев, как сообщается, виден взрыв на территории предприятия и пожар после попадания дронов.

Кроме того, местные жители писали в чатах Серпухова о вероятном попадании как минимум трёх ракет.

Предприятие «75 Арсенал» подчиняется Главному ракетно-артиллерийскому управлению (ГРАУ) России. Завод специализируется на производстве оружия и боеприпасов, а также на ремонте военной техники и вооружения.

В частности, предприятие занимается ремонтом артиллерийских систем и комплексов противовоздушной обороны.

Информация о последствиях атаки для производственных мощностей завода и масштабах повреждений требует уточнения.

Об этом сообщает The Moscow Times.

В ночь на 22 октября российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Взрывы раздавались в Липецкой, Тульской, Курской, Белгородской и Московской областях, а в Ленинградской области объявили об угрозе атаки дронов.

Напомним, на фронте за сутки произошло 165 боевых столкновений.

Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии.

В результате предыдущих ударов на территории России подтверждены повреждения ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника.

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