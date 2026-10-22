W nocy z 21 na 22 października 2026 r., w wyniku rosyjskiego ataku balistycznego na Kijów, zniszczono hipermarket „Epicentrum” przy ulicy Počajnej w dzielnicy Obolon stolicy. Doniesiono również o pożarach w sąsiednich obiektach handlowych i pocztowych.

Według wstępnych informacji hipermarket „Epicentrum” został trafiony rakietą balistyczną. W wyniku uderzenia obiekt handlowy został zniszczony.

Ponadto media donoszą o pożarze w znajdującej się w pobliżu placówce pocztowej zajmującej się obsługą przesyłek towarowych.

Również w dzielnicy Obolon wybuchł pożar w centrum handlowym Retail Park, położonym przy ulicy Počajnej. Informacje na temat skali zniszczeń tego obiektu są obecnie weryfikowane.

Obecnie ustalane są szczegóły dotyczące skali zniszczeń, uszkodzeń obiektów handlowych oraz liczby potencjalnych ofiar.

Informacje o skutkach rosyjskiego ataku na hipermarket „Epicentrum”, oddział pocztowy oraz centrum handlowe Retail Park mogą ulegać uzupełnieniu.

Informują o tym lokalne media.

W nocy z 21 na 22 października w wyniku rosyjskiego ataku na stolicę zniszczony został hipermarket „Epicentrum” przy ulicy Počajnej w dzielnicy Obolon w Kijowie. Według doniesień lokalnych mediów zapaliło się również kolejne centrum handlowe.

Przypomnijmy, że pożar, który wybuchł po rosyjskim ataku 16 sierpnia, zniszczył 60–70% powierzchni handlowej targu książkowego w pobliżu stacji metra „Pocajna” w Kijowie. Część „Bukiniści”, która ocalała, już 20 sierpnia została podłączona do sieci elektrycznej, po czym sprzedawcy zaczęli wznawiać działalność.

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