+16° Kijów +13° Warszawa +19° Waszyngton
$ 45.07 € 50.67 zł 11.61
$ 45.07 € 50.67 zł 11.61
+16° Kijów +13° Warszawa +19° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

W obwodzie lwowskim ponad 17 tysięcy abonentów pozostało bez prądu w wyniku ataku rosyjskich dronów

UA NEWS 20 października 2026 17:55
W obwodzie lwowskim ponad 17 tysięcy abonentów pozostało bez prądu w wyniku ataku rosyjskich dronów

W ciągu dnia 20 października Rosjanie kontynuowali ataki na obwód lwowski przy użyciu dronów rakietowych. 

W wyniku ataku ranny został funkcjonariusz policji, który trafił do szpitala.

 W powiecie jaworowskim bez prądu pozostało prawie 16 tysięcy odbiorców, a w powiecie szeptyckim – ponad 1200. Łącznie prąd zniknął u ponad 17 tysięcy odbiorców.

Pracownicy energetyki pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

Źródło: Maksym Kozycki, Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa

20 października w dzielnicy Hołosiejówskiej stolicy dwie osoby odniosły obrażenia w wyniku uderzenia odłamków wrogiego drona w budynek placówki medycznej. Na najwyższym piętrze budynku wybuchł pożar.
 
W dzielnicy Solomjanska w Kijowie fragmenty drona spadły na tory kolejowe. Poinformował o tym we wtorek, 20 października, burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Rosyjscy terroryści nadal atakują Kijów rakietami typu „Szahid”. 
 
W Kijowie z powodu ostrzału zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych.
Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację