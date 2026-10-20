W obwodzie lwowskim ponad 17 tysięcy abonentów pozostało bez prądu w wyniku ataku rosyjskich dronów
W ciągu dnia 20 października Rosjanie kontynuowali ataki na obwód lwowski przy użyciu dronów rakietowych.
W wyniku ataku ranny został funkcjonariusz policji, który trafił do szpitala.
W powiecie jaworowskim bez prądu pozostało prawie 16 tysięcy odbiorców, a w powiecie szeptyckim – ponad 1200. Łącznie prąd zniknął u ponad 17 tysięcy odbiorców.
Pracownicy energetyki pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.
Źródło: Maksym Kozycki, Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa
20 października w dzielnicy Hołosiejówskiej stolicy dwie osoby odniosły obrażenia w wyniku uderzenia odłamków wrogiego drona w budynek placówki medycznej. Na najwyższym piętrze budynku wybuchł pożar.
W dzielnicy Solomjanska w Kijowie fragmenty drona spadły na tory kolejowe. Poinformował o tym we wtorek, 20 października, burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Rosyjscy terroryści nadal atakują Kijów rakietami typu „Szahid”.
W Kijowie z powodu ostrzału zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych.