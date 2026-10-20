W ciągu dnia 20 października Rosjanie kontynuowali ataki na obwód lwowski przy użyciu dronów rakietowych.

W wyniku ataku ranny został funkcjonariusz policji, który trafił do szpitala.

W powiecie jaworowskim bez prądu pozostało prawie 16 tysięcy odbiorców, a w powiecie szeptyckim – ponad 1200. Łącznie prąd zniknął u ponad 17 tysięcy odbiorców.

Pracownicy energetyki pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

Źródło: Maksym Kozycki, Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa

dwie osoby odniosły obrażenia w wyniku uderzenia odłamków wrogiego drona w budynek placówki medycznej. Na najwyższym piętrze budynku 20 października w dzielnicy Hołosiejówskiej stolicyw wyniku. Na najwyższym piętrze budynku wybuchł pożar

W dzielnicy Solomjanska w Kijowie fragmenty drona spadły na tory kolejowe. Poinformował o tym we wtorek, 20 października, burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Rosyjscy terroryści nadal atakują Kijów rakietami typu „Szahid ”.

W Kijowie z powodu ostrzału zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych.

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