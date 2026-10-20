Видео: После российских атак в Хмельницкой области среди погибших оказалась 100-летняя женщина

За прошедшие сутки российские войска неоднократно наносили удары по Хмельницкой области с помощью ударных беспилотников. В результате обстрелов погибла 100-летняя женщина, а также были повреждены шесть жилых домов.

В результате российских ударов возникли пожары в частных жилых домах. Всего повреждено шесть домов. Во время поисково-спасательных работ в одном из домов спасатели обнаружили тела двух женщин 1926 и 1954 годов рождения.

Двое пострадавших были госпитализированы. У мужчины медики диагностировали ожоги головы и конечностей, у женщины — переломы нижних конечностей и ожоги II–III степеней. Еще одному человеку медицинская помощь была оказана на месте.

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Кроме того, российские войска атаковали одно из предприятий области. В результате удара пострадали работник предприятия и водитель. Один из них получил множественные травмы, другой — отравление продуктами горения.

Об этом сообщает глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

В Киеве днем 20 октября во время воздушной тревоги зафиксировали попадание вражеского беспилотника в здание медицинского учреждения и падение обломков вблизи жилых домов. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В ночь на 20 октября российские войска почти каждый час запускали ударные беспилотники по Волынской области. Больше всего пострадал Ковель, где были повреждены частная станция технического обслуживания, стоянка грузовиков и складские помещения на территории «Эпицентра». По предварительным данным, погибших и раненых нет.

Ночью 20 октября российские войска атаковали Житомирскую область, нанеся удары по объектам железнодорожной и гражданской инфраструктуры. В результате попаданий на местах возникли пожары.

Напомним, что над Гатным в Киевской области 20 октября был сбит российский реактивный беспилотник типа «Шахед». После этого появились сообщения о падении БПЛА на дорогу и возгорании автомобилей.

Утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь курсируют по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная».

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