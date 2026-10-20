Буданов опроверг заявления РФ о захвате Доброполья в Запорожской области

Доброполье Запорожской области находится под контролем Украины. Информация о якобы захвате города российскими войсками не соответствует действительности, заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

По его словам, командующий российской группировкой войск «Центр» Андрей Иванаев дезинформирует руководство РФ и ставит перед подчиненными нереальные задачи, требуя любой ценой доложить о захвате города.

Буданов подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции, а ложные заявления российской стороны не меняют ситуацию на месте.

Источник: Кирилл Буданов, Facebook

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий записал видеообращение непосредственно из Святогорска. Он заявил, что город остается под контролем украинских военных, и таким образом опроверг заявления российского руководства о якобы захвате населенного пункта.

Президент Владимир Зеленский сообщил об укреплении украинских позиций в Донецкой области благодаря созданию двух обновленных группировок. Их командующими станут Герои Украины Денис Прокопенко и Андрей Билецкий. Также Зеленский сообщил, что наградил Билецкого «Золотой звездой» Героя Украины.

Читай нас в