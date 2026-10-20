Российская атака на энергетическую инфраструктуру Львовской области привела к масштабному отключению электроэнергии в Новояворовске. В городе, где проживает более 31 тысячи человек, почти 30 тысяч жителей остались без электричества. По его словам, аварийное отключение коснулось не только города, но и окрестных сел, которые получают электроэнергию через линии государственной компании «Укрэнерго». В то же время часть населенных пунктов общины осталась с электричеством, поскольку их обслуживают другие поставщики.

«Сейчас город Новояворовск полностью остался без света. Это все абоненты и близлежащие села, которые обслуживает «Укрэнерго». Но у нас есть часть общины со светом, часть без света, потому что у нас разные поставщики. Больше всего людей — около 30 тысяч — сейчас остались без света в Новояворовске», — рассказал Мацелюх.

Воду будут подавать по графику

Из-за отсутствия электроэнергии в Новояворовске также прекратилась подача воды. Чтобы возобновить работу коммунальных систем, местные службы оперативно перевели соответствующие объекты на автономные генераторы. Теперь воду жителям будут подавать по специальному почасовому графику. Это означает, что она будет доступна не постоянно, а в определённые часы.

Местные власти сообщили об изменениях в работе коммунальных систем после отключения электроэнергии. В то же время в данном сообщении не уточняется, сколько времени продлятся ограничения и когда в городе смогут полностью восстановить электро- и водоснабжение.

Россия дважды атаковала энергетику области

По данным местных властей, российские атаки на энергетическую инфраструктуру Львовской области продолжались более полусуток. В ночь на 20 октября российские войска применили реактивные беспилотники. Тогда было зафиксировано несколько прямых попаданий по территории инфраструктурного объекта. Днём российская армия нанесла повторный удар по энергетическим объектам региона. Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в результате очередной воздушной атаки пострадал один человек.

Повреждения энергетической инфраструктуры вызвали перебои с электроснабжением и повлияли на работу коммунальных систем. В настоящее время в Новояворовске организуют подачу воды по графику, а энергетики и коммунальные службы должны восстановить нормальную работу систем после устранения последствий атаки. Об этом сообщил председатель Новояворовской территориальной общины Владимир Мацелюх в комментарии «Суспильному».

Россияне днём 20 октября продолжили атаковать Львовскую область реактивными беспилотниками. В результате удара пострадал сотрудник полиции охраны, которого госпитализировали.