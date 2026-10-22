С начала года силы обороны сбили более 400 тысяч российских дронов

Подразделения Сил обороны Украины с начала 2026 года сбили 408 000 российских беспилотников.

Все поражения зафиксированы на видео в боевой системе DELTA и проверены кластером оборонных инноваций Brave1.

За неполные десять месяцев 2026 года украинские защитники сбили:

почти 248 000 БПЛА типа «крыло» ;

почти 125 000 коптеров ;

более 35 000 дронов типа «Шахед».

Каждый уничтоженный российский беспилотник потенциально помогает сохранить жизни украинских военнослужащих и гражданского населения.

Подтверждение поражений российских БПЛА осуществляется с помощью системы DELTA, которая является цифровым ядром управления современным полем боя. Эта система относится к технологическим решениям, помогающим Украине добиваться преимущества над противником.

Механизм верификации позволяет отслеживать обстоятельства каждого поражения вражеского беспилотника, анализировать результаты боевых операций и быстрее масштабировать эффективные решения.

Ранее сообщалось, что в сентябре украинские военные зафиксировали 1,8 млн результатов выполненных миссий в Mission Control — одном из модулей DELTA. Он позволяет регистрировать результаты выполненных задач, анализировать их и использовать полученные данные для дальнейшего планирования боевых операций.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

19 октября и в ночь на 20 октября Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии. Под удар попали пункт управления, ремонтное подразделение, склады материально-технических средств и места сосредоточения живой силы противника в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

В результате предыдущих ударов на территории России подтверждены повреждения ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника. Речь идет, в частности, о линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самара» в Самарской области и газоперерабатывающем заводе «Астраханский» в Астраханской области РФ.

Напомним, что 2 октября и в ночь на 3 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупационных войск. Среди пораженных целей — место хранения, подготовки и запуска ударных дронов, пункт управления, переправа через реку и ремонтная база.

С вечера 29 сентября Силы обороны нанесли удары по важным военным объектам российских оккупантов. Среди пораженных целей — склад беспилотников, командно-наблюдательный пункт и объекты обеспечения противника, сообщили в Генштабе ВСУ.

Операторы 413-го полка СБС «Рейд» поразили российскую РСЗО БМ-27 «Ураган» на временно оккупированной территории Запорожской области. Удар нанесли украинские операторы беспилотных систем.

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