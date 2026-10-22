自2026年初以来，乌克兰国防军各部队已击落408,000架俄罗斯无人机。

所有击落记录均由DELTA作战系统通过视频记录，并经Brave1国防创新集群核实。

在2026年不到十个月的时间里，乌克兰守卫者击落了：

近24.8万架“翼型”无人机 ；

近12.5万架直升机式无人机 ；

超过35,000架“沙希德”型无人机。

每击落一架俄罗斯无人机，都有助于挽救乌克兰军人和平民的生命。

俄罗斯无人机的击落情况通过DELTA系统进行确认，该系统是现代战场数字指挥中枢。该系统属于帮助乌克兰在战场上取得优势的技术解决方案之一。

该验证机制能够追踪每架敌方无人机被击落的具体情况，分析作战结果，并更快地推广行之有效的解决方案。

此前有报道称，9月乌克兰军方在“任务控制”（Mission Control）——DELTA系统的其中一个模块中——记录了180万条任务执行结果。该模块可记录任务执行结果、进行分析，并利用所得数据为后续作战行动的规划提供依据。

乌克兰国防部通报了这一消息。

10月19日及10月20日凌晨，乌克兰国防军对俄军军事设施实施了打击。 位于扎波罗热州、顿涅茨克州和卢甘斯克州的敌方指挥所、维修单位、后勤物资仓库以及人员集结点均遭到打击。

此前在俄罗斯境内实施的打击已证实，敌方燃料能源综合体的一系列设施遭到破坏。 具体而言，包括位于萨马拉州的“萨马拉”线性生产调度站（ЛВДС）以及位于俄罗斯联邦阿斯特拉罕州的“阿斯特拉罕”天然气加工厂。

需要指出的是，乌克兰国防军于10月2日及10月3日凌晨对俄罗斯占领军的一系列重要目标实施了打击。 被击中的目标包括：攻击型无人机的储存、准备和发射基地、指挥所、河流渡口以及维修基地。

自9月29日晚起，乌克兰国防军对俄罗斯占领军的重要军事设施发动了打击。据乌克兰武装部队总参谋部通报，被击中的目标包括无人机仓库、指挥观察哨以及敌方的后勤保障设施。

“突袭”特种部队第413团的操作员在扎波罗热州临时被占领土上摧毁了一门俄罗斯BM-27“风暴”多管火箭炮。此次打击由乌克兰无人机系统操作员实施。

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