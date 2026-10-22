Od początku 2026 roku oddziały Sił Obronnych Ukrainy zniszczyły 408 000 rosyjskich dronów.

Wszystkie trafienia zostały zarejestrowane na filmach wideo w systemie bojowym DELTA i zweryfikowane przez klaster innowacji obronnych Brave1.

W ciągu niecałych dziesięciu miesięcy 2026 roku ukraińscy obrońcy zniszczyli:

prawie 248 000 bezzałogowych statków powietrznych typu „skrzydło” ;

prawie 125 000 helikopterów ;

ponad 35 000 dronów typu „Shahed”.

Każdy zniszczony rosyjski bezzałogowy statek powietrzny potencjalnie pomaga ocalić życie ukraińskich żołnierzy i ludności cywilnej.

Potwierdzanie zestrzeleń rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych odbywa się za pomocą systemu DELTA, który stanowi cyfrowy rdzeń zarządzania współczesnym polem bitwy. System ten należy do rozwiązań technologicznych, które pomagają Ukrainie uzyskać przewagę nad przeciwnikiem.

Mechanizm weryfikacji pozwala śledzić okoliczności każdego zestrzelenia wrogiego drona, analizować wyniki operacji bojowych i szybciej wdrażać skuteczne rozwiązania na większą skalę.

Wcześniej informowano, że we wrześniu ukraińskie siły zbrojne zarejestrowały 1,8 mln wyników zrealizowanych misji w Mission Control — jednym z modułów systemu DELTA. Moduł ten umożliwia rejestrowanie wyników wykonanych zadań, ich analizę oraz wykorzystanie uzyskanych danych do dalszego planowania operacji bojowych.

Informację tę podało Ministerstwo Obrony Ukrainy.

19 października oraz w nocy z 19 na 20 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na obiekty wojskowe armii rosyjskiej. Atakom uległy punkt dowodzenia, jednostka remontowa, magazyny środków materialno-technicznych oraz miejsca skupienia sił ludzkich przeciwnika w obwodach zaporoskim, donieckim i ługańskim.

W wyniku wcześniejszych uderzeń na terytorium Rosji potwierdzono uszkodzenia szeregu obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego przeciwnika. Chodzi w szczególności o liniową stację produkcyjno-dyspozytorską (LSPD) „Samara” w obwodzie samarskim oraz zakład przetwórstwa gazu „Astrachański” w obwodzie astrachańskim Federacji Rosyjskiej.

Przypomnijmy, że 2 października oraz w nocy z 2 na 3 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na szereg ważnych obiektów rosyjskich wojsk okupacyjnych. Wśród trafionych celów znalazły się: miejsce przechowywania, przygotowywania i wystrzeliwania dronów bojowych, punkt dowodzenia, przeprawa przez rzekę oraz baza naprawcza.

Od wieczora 29 września Siły Obronne przeprowadziły ataki na ważne obiekty wojskowe rosyjskich okupantów. Wśród trafionych celów znalazły się: magazyn dronów, punkt dowodzenia i obserwacji oraz obiekty zaopatrzeniowe wroga – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Operatorzy 413. pułku SBS „Reid” zniszczyli rosyjski system rakietowy BM-27 „Uragan” na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu zaporoskiego. Uderzenie przeprowadzili ukraińscy operatorzy systemów bezzałogowych.

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