罗斯托夫在遭遇无人机袭击后发生大面积停电

10月24日深夜，俄罗斯罗斯托夫市发生爆炸后，供电中断并引发火灾。该市部分地区陷入停电。

据当地居民称，当晚该市遭遇了无人机袭击。爆炸后引发了火灾，部分地区开始出现供电问题。

罗斯托夫部分地区陷入停电。关于停电原因、火灾规模及可能造成的损失，目前尚待进一步核实。

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10月24日凌晨，大规模停电波及了临时被占领的克里米亚的多个城市和地区。 辛菲罗波尔、塞瓦斯托波尔、雅尔塔及大雅尔塔、费奥多西亚、叶夫帕托里亚、詹科伊、阿尔乌什塔、刻赤、阿尔梅尼亚斯克、克拉斯诺佩雷科普斯克和苏达克均陷入断电状态。

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半岛上的数十个地区和居民点也报告了停电情况，特别是巴赫奇萨赖区、比利戈尔斯克区、基洛夫区和萨克区。

据初步消息，赫尔松州和扎波罗热州被临时占领的地区也陷入了停电状态。

Exilenova+对此进行了报道。

10月24日星期六，俄罗斯萨马拉州托利亚蒂市发生了一系列强烈爆炸，随后引发了大规模火灾。据初步消息，无人机袭击了“托利亚蒂橡胶”企业。

在俄罗斯奥廖尔市，生产工业及特种设备电子元件的“质子”工厂在遭受导弹袭击后遭受了严重破坏。 据俄罗斯媒体报道及公开的照片显示，该企业至少有一个生产车间被摧毁，部分楼层、屋顶和建筑外墙已坍塌。 据乌克兰消息来源称，该工厂的产品也被用于俄罗斯军工复合体。

在莫斯科商业中心“莫斯科城”，位于IQ-Quartal综合体内的三家俄罗斯部委办公室已疏散人员。

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