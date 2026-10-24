在哈尔科夫，由于供电问题，电动交通和地铁运行出现中断

由于供电问题，哈尔科夫的地面公共交通和地铁运行出现中断。部分线路可能出现较长时间的延误。

目前，交通正逐步恢复，公交车已恢复正常运行。

“由于‘哈尔科夫州电力公司’（哈科夫奥布莱内尔戈）方面的供电中断，目前电动交通和地铁运行出现问题。目前交通正在逐步恢复。 部分有轨电车线路可能出现较长时间的延误，”米罗什尼琴科指出。

据市议会代表称，哈尔科夫的公交车仍按常规模式运行。

此外，该市正在克洛奇基夫斯卡街和胜利大道上开通一条临时公交线路。该线路将从欧洲街运行至“胜利大道”环岛。

“哈尔科夫州能源公司”信息政策与客户服务部主任弗拉基米尔·斯基奇科表示，此次停电是由于俄罗斯袭击了乌克兰联合电力系统的设施所致。

“目前，电力供应的额外限制已解除。但同时，亟需节约用电，”斯基奇科表示。

他还补充道，未来24小时内，哈尔科夫州将实施限电计划。

地面电动交通和地铁的乘客应考虑到可能出现的延误，并在必要时预留额外时间安排行程。

哈萨克市议会信息与公共关系部副主任奥尔加·米罗什尼琴科通报了这一情况。

在赫尔松州，过去24小时内（10月23日），因俄罗斯炮击，共有6人受伤。 俄军动用战机、无人机和火炮袭击了多个居民点，造成民宅、车辆及基础设施受损。

俄军动用无人机和火炮对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了近70次袭击。共有四个地区遭到袭击，包括第聂伯市、尼科波尔地区和克里沃罗日地区。炮击造成1人死亡，另有11人受伤。

总体而言，过去24小时内，俄军持续对第聂伯罗彼得罗夫斯克州使用无人机和火炮进行攻击。袭击导致1人死亡，另有11人受伤。 受灾最严重的地区是第聂伯市，那里有8人正在医院接受治疗。甘扎夫在Telegram频道上发布了这一消息。

自傍晚以来，俄军已近20次动用无人机袭击第聂伯市及第聂伯罗彼得罗夫斯克州。炮击造成两人受伤。

当天，俄军对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的五个地区发动了50多次袭击。炮击造成1人死亡，另有1名男子受伤，目前伤势危重。 遭袭目标包括居民楼、行政大楼、体育学校、车辆及基础设施。

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