在俄罗斯托利亚蒂，无人机袭击引发连环爆炸，随后爆发了大规模火灾

10月24日星期六，俄罗斯萨马拉州托利亚蒂市发生了一系列强烈爆炸，随后引发了大规模火灾。据初步消息，无人机袭击了“托利亚蒂橡胶”公司。

托利雅蒂因拥有发达的化学工业、无人机制造企业、汽车产业以及位于市内的军事设施，对俄罗斯军工复合体具有战略意义。

该市的关键工业设施中，包括其产品被用于化学工业、交通运输行业以及俄罗斯国防部门供应链的企业。

“库伊比舍夫氮肥” 股份公司生产硝酸和硝酸铵。这些产品是化学工业的原料，特别是爆炸物生产所需的原料。

“托利雅蒂氮肥” 是全球最大的氨生产商之一。该企业的产品纳入了俄罗斯的工业供应链。

“托利雅蒂橡胶” 公司生产合成橡胶，其产品主要应用于轮胎工业及交通工具轮胎制造领域。

“未来交通” 工厂于2023年底开始生产无人机系统。据该报道称，该企业的生产能力可用于满足俄罗斯国防部的需求以及研发军用无人机。

“阿维托瓦兹”股份公司 生产汽车，特别是越野车，这些车辆被俄罗斯军队用于前线作战。

“托利亚蒂变压器”公司生产电力设备，可用于工业企业的能源基础设施。

除工业企业外，托利雅蒂还驻扎着俄罗斯军事部队。

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特别是，该市驻扎着格鲁乌（GRU）第3独立近卫特种任务旅（第21208部队）。据报道，其下属部队参与了针对乌克兰的战争。该市还设有军用装备仓库。

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此外，托利雅蒂还设有俄罗斯国民卫队第15人员培训中心（第6622部队），该中心负责为俄罗斯安全机构培养人员。

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关于爆炸原因、“托利雅蒂橡胶”企业受损程度以及此次袭击可能造成的后果等信息，尚需进一步核实。

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Exilenova+对此进行了报道。

在俄罗斯奥廖尔市，一家为工业和特种设备生产电子元件的“质子”工厂在遭受导弹袭击后遭受了严重破坏。 据俄罗斯媒体报道及公开的照片显示，该工厂至少有一个生产车间被毁，部分楼层、屋顶和建筑外墙已坍塌。 据乌克兰消息来源称，该工厂的产品也被用于俄罗斯军工复合体。

在莫斯科商务中心“莫斯科城”，位于IQ-Quartal综合体内的三家俄罗斯部委办公室已疏散人员。





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