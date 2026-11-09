莫斯科再次限制了罗斯石油旗下加油站的汽油销售

俄罗斯“罗斯石油”公司在莫斯科的加油站再次实施了燃油销售限制。

现在，每辆车最多只能加50升汽油。此外，还允许为一个容量不超过20升的金属油桶加油。

据伏尔加格勒大道上一家加油站的工作人员称，该限制措施仅在一周前才被取消，但最近又重新实施。罗斯石油的热线拒绝就此事发表评论。

燃油供应问题被认为与乌克兰军队对供应莫斯科及莫斯科州的关键炼油厂的打击有关。

特别是，11月3日，位于雅罗斯拉夫尔州的“斯拉夫涅夫特-亚诺斯”炼油厂遭到袭击，该厂年加工能力为1500万吨原油。 11月5日，无人机袭击了年加工能力超过1700万吨原油的梁赞炼油厂。

俄罗斯多个地区已对汽油和柴油的销售实施限制。部分加油站对每辆车的加油量设定了限额，而在下诺夫哥罗德州，俄罗斯国民卫队和警方正负责监督相关规定的执行情况。

在乌克兰无人机成功袭击“卢克石油-下诺夫哥罗德石油合成”（NORSI）炼油厂后，俄罗斯下诺夫哥罗德州当局对汽油销售实施了严格限制。 当地加油站将每辆车的加油限额设定为40升，并完全禁止向油桶出售汽油。

在乌克兰发动袭击后，俄罗斯两家大型石油炼制企业已暂停运营。 它们分别是位于下诺夫哥罗德州克斯托沃的“卢克石油-下诺夫哥罗德石油有机合成”炼油厂，以及位于列宁格勒州的“诺瓦泰克-乌斯季-卢加”综合体。

在俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国首府乌法，由于无人机袭击，"巴什涅夫特-诺沃伊尔"炼油厂发生火灾。当地居民还称，可能有两家企业同时遭到袭击。

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