Na stacjach benzynowych rosyjskiej firmy „Rosnieft” w Moskwie ponownie wprowadzono ograniczenia dotyczące sprzedaży paliwa.

Obecnie na jeden samochód wydaje się nie więcej niż 50 litrów benzyny. Dozwolone jest również napełnienie jednego metalowego kanistra o pojemności do 20 litrów.

Według pracownika jednej ze stacji na prospekcie Wolgogradskim ograniczenia zniesiono zaledwie tydzień temu, jednak niedawno ponownie je wprowadzono. Na infolinii „Rosniefti” odmówiono komentarza w tej sprawie.

Problemy z dostawami paliwa wiąże się z atakami sił ukraińskich na kluczowe rafinerie, które zaopatrują Moskwę i obwód moskiewski.

W szczególności 3 listopada uderzono w rafinerię „Slavneft-YANOS” w obwodzie jarosławskim, której zdolność przerobowa wynosi 15 mln ton ropy rocznie. Z kolei 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest w stanie przetwarzać ponad 17 mln ton ropy rocznie.

W kilku regionach Rosji wprowadzono ograniczenia w sprzedaży benzyny i oleju napędowego. Na niektórych stacjach benzynowych obowiązują limity ilości paliwa na jeden samochód, a w obwodzie niżnogrodzkim nad przestrzeganiem przepisów czuwają Rosgwardia i policja.

Władze obwodu niżnegorodzkiego w Rosji wprowadziły surowe ograniczenia w sprzedaży benzyny po udanym ataku ukraińskich dronów na rafinerię „Lukoil-Niżnegorodnaftorgsintez” (NORS). Lokalne stacje benzynowe ustaliły limit do 40 litrów paliwa na jeden samochód, wprowadzając całkowity zakaz sprzedaży benzyny do kanistrów.

W wyniku ukraińskich ataków wstrzymano działalność dwóch dużych przedsiębiorstw rosyjskiego przemysłu rafineryjnego. Chodzi o rafinerię „LUKOIL-Niżegorodnefteorgsintez” w Kstowie w obwodzie niżegorodzkim oraz kompleks „NOVATEK-Ust-Luga” w obwodzie leningradzkim.

W rosyjskiej Ufie, stolicy Baszkirii, w wyniku ataku dronów wybuchł pożar na rafinerii „Baszneft-Nowojl”. Miejscowi mieszkańcy twierdzą również, że atak mógł dotknąć od razu dwa zakłady.

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