В Москве вновь ограничили продажу бензина на заправках «Роснефти»

На автозаправочных станциях российской компании «Роснефть» в Москве вновь ввели ограничения на продажу топлива.

Теперь на один автомобиль отпускают не более 50 литров бензина. Также разрешается заправить одну металлическую канистру объемом до 20 литров.

По словам сотрудника одной из заправок на Волгоградском проспекте, ограничения отменили всего неделю назад, однако недавно вновь ввели. На горячей линии «Роснефти» отказались комментировать ситуацию.

Проблемы с поставками топлива связывают с ударами украинских сил по ключевым нефтеперерабатывающим заводам, обеспечивающим Москву и Московскую область.

В частности, 3 ноября был поражён завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области мощностью 15 млн тонн нефти в год. А 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский НПЗ, способный перерабатывать более 17 млн тонн нефти в год.

В нескольких регионах России ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. На отдельных заправках действуют лимиты на количество топлива для одного автомобиля, а в Нижегородской области за соблюдением правил следят Росгвардия и полиция.

Власти Нижегородской области России ввели строгие ограничения на продажу бензина после успешной атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ). Местные автозаправочные станции установили лимит до 40 литров топлива на один автомобиль с полным запретом на отпуск бензина в канистры.

После украинских ударов была остановлена работа двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей промышленности России. Речь идет о НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области и комплексе «НОВАТЭК-Усть-Луга» в Ленинградской области.

В российской Уфе, столице Башкортостана, в результате атаки беспилотников возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-Новойл». Местные жители также утверждают, что под удар могли попасть сразу два предприятия.

Читай нас в