Летчик Александр Жибров посмертно был удостоен звания Героя Украины

Украинскому летчику Александру Жиброву посмертно присвоили звание Героя Украины с орденом «Золотая звезда». В первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, он вступил в бой с российскими войсками, а после поражения его Су-25 направил горящий самолет на колонну оккупантов. Жибров также был наставником украинских пилотов, которые впоследствии сами стали Героями Украины.

Подполковнику Александру Жиброву посмертно присвоили звание Героя Украины с орденом «Золотая Звезда». Соответствующий указ № 1048/2026 подписал президент Украины. Жибров был командиром эскадрильи 299-й бригады тактической авиации. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения России, он одним из первых поднял в небо свой штурмовик Су-25.

По данным Воздушных сил, летчик атаковал российские войска, уничтожил часть вражеской колонны и остановил её продвижение. Однако во время боя самолет Жиброва был подбит. Военные отмечают, что у пилота уже не было шанса катапультироваться или вернуться на аэродром. Тогда он направил горящую машину на российских оккупантов.

Этот поступок стал одним из примеров самопожертвования украинских военных в первые часы великой войны. Жибров продолжил бой даже тогда, когда его самолет получил критические повреждения, а шансов спастись почти не осталось.

Он воспитал будущих Героев Украины

В Воздушных силах отмечают, что вклад Жиброва не ограничивается его последним боем. Он был опытным летчиком и наставником, который передавал свои знания младшим пилотам. Среди его учеников — украинские военные летчики Ростислав Лазаренко, Даниил Мурашко, Вадим Благовесный и Егор Середюк. Впоследствии они также стали Героями Украины.

В командовании отмечают, что Жибров помогал молодым пилотам осваивать сложную профессию, готовил их к боевым заданиям и передавал им свой опыт. Его ученики продолжили защищать украинское небо уже во время полномасштабной войны. «За этой молодёжью наше будущее», — говорил Жибров.

В Воздушных силах подчеркивают, что он не успел увидеть, как его ученики получили высшие государственные награды. Однако его опыт и подготовка стали важной частью их профессионального пути.

«Я буду защищать вас и всех украинцев»

Отдельно в материале о летчике упоминаются его слова, обращенные к жене и дочери. Перед гибелью он сказал: «Я буду защищать вас и всех украинцев». Эти слова отражают не только его отношение к семье, но и осознание ответственности за людей, которых он защищал. В первый день полномасштабного вторжения Жибров погиб в бою, выполняя свою задачу.

Посмертное присвоение звания Героя Украины стало признанием его мужества и самопожертвования. Его будут помнить и за последний бой, и за вклад в подготовку украинских пилотов, которые продолжают защищать страну. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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