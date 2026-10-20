Dobropillia w obwodzie zaporoskim pozostaje pod kontrolą Ukrainy. Informacje o rzekomym zajęciu miasta przez wojska rosyjskie są niezgodne z prawdą – oświadczył szef Biura Prezydenta Kirill Budanow.

Według niego dowódca rosyjskiej grupy wojskowej „Centrum” Andriej Iwanaiew dezinformuje kierownictwo Federacji Rosyjskiej i wyznacza podwładnym nierealne zadania, wymagając, by za wszelką cenę zgłosili zajęcie miasta.

Budanow podkreślił, że Siły Obronne Ukrainy nadal utrzymują swoje pozycje, a fałszywe oświadczenia strony rosyjskiej nie zmieniają sytuacji na miejscu.

Źródło: Kirill Budanow, Facebook

Dowódca Trzeciego Korpusu Armii Andrij Bilecki nagrał wideo-oświadczenie bezpośrednio ze Swiatohirska. Stwierdził, że miasto pozostaje pod kontrolą ukraińskich sił zbrojnych, tym samym obalając oświadczenia rosyjskiego kierownictwa o rzekomym zajęciu tej miejscowości.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o wzmocnieniu ukraińskich pozycji w obwodzie donieckim dzięki utworzeniu dwóch zmodernizowanych grup bojowych. Ich dowódcami zostaną Bohaterowie Ukrainy Denys Prokopenko i Andrij Bilecki. Zelenski poinformował również, że odznaczył Bileckiego „Złotą Gwiazdą” Bohatera Ukrainy.

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