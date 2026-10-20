Rosja rozpowszechnia fałszywą informację o aktorze z psem w miejscach uderzeń

Rosja zintensyfikowała kampanię dezinformacyjną dotyczącą rzekomego „aktora z psem”, który podobno pojawia się na zdjęciach z miejsc rosyjskich ataków.

Do rozpowszechniania tej fałszywej informacji dołączyły nawet oficjalne profile rosyjskich placówek dyplomatycznych w mediach społecznościowych.

Według danych Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Rosjanie rozpowszechniają równolegle inne fałszywe informacje, w szczególności historię o „chłopcu, który pochował kilku ojców”.

W Centrum zwracają uwagę, że takie kampanie informacyjne mają na celu przekonanie zachodniej opinii publicznej, że ukraińskie władze wymyślają lub inscenizują wydarzenia wojenne. Jest to część rosyjskiej narracji o „wojnie inscenizowanej”.

Źródło: Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji

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