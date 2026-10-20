Żołnierz o pseudonimie „Marynarz” podzielił się wspomnieniami ze swojej pierwszej długotrwałej służby na pozycjach, która trwała około miesiąca bez stałego kontaktu z bliskimi. Jak sam twierdzi, przed wojną uważał się za pacyfistę, jednak surowe doświadczenia bojowe i ciągłe zagrożenie ze strony wrogich dronów zmieniły jego poglądy.

Podczas pobytu na froncie udało mu się przekazać siostrze krótką wiadomość, że żyje. Później łącznik przyniósł mu odpowiedź, która składała się tylko z jednego słowa – „dziękuję”. Jak twierdzi żołnierz, ta chwila wywołała w nim niezwykle silne emocje i ostatecznie przekonała go o tym, jak ważna jest dla niego rodzina. W trakcie służby żołnierz zdobył również doświadczenie dowódcze i ukończył specjalny kurs przywódczy w Wielkiej Brytanii.

<br />

Źródło: 92. Oddzielna Brygada Szturmowa im. atamana Iwana Sirka.

Żołnierze jednostki specjalnej Group 10 Głównego Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy podczas siedmiotygodniowej operacji specjalnej w obwodzie sumskim pokrzyżowali plany ofensywne wojsk rosyjskich i zapobiegli odcięciu ukraińskich szlaków logistycznych.

Dowódca Trzeciego Korpusu Armii Andrij Bilecki nagrał przemówienie wideo bezpośrednio ze Swiatohirska. Stwierdził, że miasto pozostaje pod kontrolą ukraińskich sił zbrojnych, tym samym zaprzeczając oświadczeniom rosyjskiego kierownictwa o rzekomym zajęciu tej miejscowości.

Czytaj nas na