+14° Kijów +11° Warszawa +9° Waszyngton
$ 45.18 € 50.57 zł 11.51
$ 45.18 € 50.57 zł 11.51
+14° Kijów +11° Warszawa +9° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

Wideo: Rzecznicy praw obywatelskich Ukrainy i Rosji spotkali się na Białorusi w kontekście doniesień o wymianie jeńców

UA NEWS 23 października 2026 12:41
Wideo: Rzecznicy praw obywatelskich Ukrainy i Rosji spotkali się na Białorusi w kontekście doniesień o wymianie jeńców

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec spotkał się z rosyjską pełnomocniczką ds. praw człowieka Janą Lantratową na terytorium Białorusi. Tymczasem w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej ogłoszono, że na 23 października zaplanowano wymianę jeńców między Ukrainą a Rosją.

 

Zdjęcia ze spotkania Lubineca i Lantratowej opublikowała rosyjska agencja państwowa TASS.

O zaplanowanej na piątek, 23 października, wymianie jeńców poinformował również deputowany do Dumy Państwowej RF Szamsail Saraliew. Jak podaje RBC, oświadczył on o przygotowaniach do wymiany między Rosją a Ukrainą.

Źródło: ASTRA

Wcześniej Budanow zapowiedział dużą wymianę jeńców.

Do tego lata Ukraina i Rosja przeprowadziły 77. wymianę jeńców.

Wcześniej do domów powrócili żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, Terytorialnych Sił Obronnych, Gwardii Narodowej Ukrainy oraz Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację