Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec spotkał się z rosyjską pełnomocniczką ds. praw człowieka Janą Lantratową na terytorium Białorusi. Tymczasem w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej ogłoszono, że na 23 października zaplanowano wymianę jeńców między Ukrainą a Rosją.

Zdjęcia ze spotkania Lubineca i Lantratowej opublikowała rosyjska agencja państwowa TASS.

O zaplanowanej na piątek, 23 października, wymianie jeńców poinformował również deputowany do Dumy Państwowej RF Szamsail Saraliew. Jak podaje RBC, oświadczył on o przygotowaniach do wymiany między Rosją a Ukrainą.

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Źródło: ASTRA

Wcześniej Budanow zapowiedział dużą wymianę jeńców.

Do tego lata Ukraina i Rosja przeprowadziły 77. wymianę jeńców.

Wcześniej do domów powrócili żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, Terytorialnych Sił Obronnych, Gwardii Narodowej Ukrainy oraz Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

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