Wideo: Rzecznicy praw obywatelskich Ukrainy i Rosji spotkali się na Białorusi w kontekście doniesień o wymianie jeńców
Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec spotkał się z rosyjską pełnomocniczką ds. praw człowieka Janą Lantratową na terytorium Białorusi. Tymczasem w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej ogłoszono, że na 23 października zaplanowano wymianę jeńców między Ukrainą a Rosją.
Zdjęcia ze spotkania Lubineca i Lantratowej opublikowała rosyjska agencja państwowa TASS.
O zaplanowanej na piątek, 23 października, wymianie jeńców poinformował również deputowany do Dumy Państwowej RF Szamsail Saraliew. Jak podaje RBC, oświadczył on o przygotowaniach do wymiany między Rosją a Ukrainą.
Źródło: ASTRA
Wcześniej Budanow zapowiedział dużą wymianę jeńców.
Do tego lata Ukraina i Rosja przeprowadziły 77. wymianę jeńców.
Wcześniej do domów powrócili żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, Terytorialnych Sił Obronnych, Gwardii Narodowej Ukrainy oraz Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.