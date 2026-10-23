Видео: Омбудсмены Украины и России встретились в Беларуси на фоне сообщений об обмене пленными
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встретился с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой на территории Беларуси. Между тем в Госдуме РФ заявили, что на 23 октября запланирован обмен пленными между Украиной и Россией.
Кадры встречи Лубинеца и Лантратовой опубликовало российское государственное агентство ТАСС.
О запланированном на пятницу, 23 октября, обмене пленными также сообщил депутат Государственной думы РФ Шамсаил Саралиев. Как пишет РБК, он заявил о подготовке обмена между Россией и Украиной.
Источник: ASTRA
Ранее Буданов анонсировал крупный обмен пленными.
До этого летом Украина и Россия провели 77-й обмен пленными.
Перед этим домой вернулись защитники ВСУ, ТрО, НГУ и ГПСУ.