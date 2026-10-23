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Видео: Омбудсмены Украины и России встретились в Беларуси на фоне сообщений об обмене пленными

UA NEWS 23 Октября 2026 12:41
Видео: Омбудсмены Украины и России встретились в Беларуси на фоне сообщений об обмене пленными

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встретился с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой на территории Беларуси. Между тем в Госдуме РФ заявили, что на 23 октября запланирован обмен пленными между Украиной и Россией.

 

Кадры встречи Лубинеца и Лантратовой опубликовало российское государственное агентство ТАСС.

О запланированном на пятницу, 23 октября, обмене пленными также сообщил депутат Государственной думы РФ Шамсаил Саралиев. Как пишет РБК, он заявил о подготовке обмена между Россией и Украиной.

Источник: ASTRA

Ранее Буданов анонсировал крупный обмен пленными.

До этого летом Украина и Россия провели 77-й обмен пленными.

Перед этим домой вернулись защитники ВСУ, ТрО, НГУ и ГПСУ.

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