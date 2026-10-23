Rosyjski biznesmen i właściciel propagandowej stacji telewizyjnej „Carsgrad” Konstantin Malofiejew wezwał dyktatora Władimira Putina do przeprowadzenia ataku nuklearnego na magazyny zachodniej broni na Ukrainie.

Malofiejew zaproponował postawienie Ukrainie i krajom zachodnim ultimatum oraz ostrzeżenie o możliwym ataku z 72-godzinnym wyprzedzeniem. Według niego czas ten można wykorzystać na ewakuację ludzi z obszaru uderzenia.

Rosyjski biznesmen stwierdził, że atak nuklearny ma rzekomo powstrzymać dostawy zachodniej broni, którą – jak twierdzi – zabija się rosyjskich żołnierzy i cywilów. Jednocześnie nazwał Ukraińców „bratnimi Słowianami” i stwierdził, że Rosja rzekomo nie dąży do ich zabicia, lecz chce zakończyć wojnę.

Malofiejew skrytykował również Putina za to, że ten do tej pory nie użył broni jądrowej. Jego zdaniem rosyjski prezydent daje Zachodowi „zbyt wiele kolejnych szans”. Pomimo tej krytyki biznesmen nazwał Putina najlepszym przywódcą Rosji ostatniego stulecia.

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Informują o tym rosyjskie media propagandowe.