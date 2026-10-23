Dania przekazała Ukrainie 50 tysięcy sztuk amunicji do myśliwców F-16

Dania przekazała Ukrainie 50 tysięcy sztuk amunicji do pokładowych działek myśliwców F-16. Ukraińscy piloci już korzystają z otrzymanej amunicji.

Ukraińscy piloci wykorzystują je już do przechwytywania odrzutowych dronów bojowych.

Dania przekazała amunicję w trybie przyspieszonym, informuje Ministerstwo Obrony.

„Obecnie samoloty F-16 są jednym z najskuteczniejszych środków przeciwdziałania dronom samobójczym, dlatego do ich skutecznego niszczenia ważne jest posiadanie wystarczających zapasów uzbrojenia” – poinformowano w ministerstwie.

Wcześniej Dania obiecała Ukrainie pomoc wojskową bez ograniczeń czasowych.

W tym kontekście Dania przekazała Ukrainie pomoc wojskową o wartości 275 mln dolarów.

Później okazało się, że Dania udzieli ponad 112 mln dolarów gwarancji kredytowej spółce zależnej ukraińskiego producenta broni Fire Point.

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