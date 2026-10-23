Дания передала Украине 50 тысяч боеприпасов для истребителей F-16

Дания передала Украине 50 тысяч боеприпасов для бортовых пушек истребителей F-16. Украинские пилоты уже используют полученные боеприпасы.

Украинские пилоты уже используют их для перехвата реактивных ударных беспилотников.

Дания передала боеприпасы в ускоренном режиме, сообщает Министерство обороны.

«На сегодняшний день F-16 является одним из самых эффективных средств противодействия реактивным шахидам, поэтому для их эффективного уничтожения важно иметь достаточные запасы вооружения», — сообщили в ведомстве.

Ранее Дания пообещала Украине военную помощь без ограничений по срокам.

На этом фоне Дания передала Украине военную помощь на сумму $275 млн.

Позже стало известно, что Дания предоставит более $112 млн кредитной гарантии дочерней компании украинского производителя оружия Fire Point.

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