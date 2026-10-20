Видео: боец «Моряк» рассказал о месяце на позициях и общении с родными

Военнослужащий с позывным «Моряк» поделился воспоминаниями о своём первом длительном выходе на позиции, который длился около месяца без стабильной связи с родными. По его словам, до войны он считал себя пацифистом, однако суровый боевой опыт и постоянная угроза вражеских беспилотников изменили его взгляды.

Во время пребывания на передовой ему удалось передать сестре короткое сообщение о том, что он жив. Впоследствии связист принес ему ответ, состоявший всего из одного слова — «спасибо». По словам военного, этот момент вызвал у него чрезвычайно сильные эмоции и окончательно убедил в том, насколько важна для него семья. За время службы боец также приобрел командирский опыт и прошел специальный лидерский курс в Великобритании.

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Источник: 92-я отдельная штурмовая бригада имени кошового атамана Ивана Сирка.

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