W wyniku ostrzału dzielnicy Korabelnyj w Chersonie ranna została kobieta i troje dzieci

W wyniku rosyjskiego ostrzału dzielnicy Korabelnyj w Chersoniu ranna została 36-letnia kobieta oraz troje dzieci — 12-letni chłopiec i dwie dziewczynki w wieku 12 i 13 lat.

Według informacji przekazanych przez lokalne władze pocisk wroga uderzył bezpośrednio w budynek mieszkalny, w którym przebywały osoby cywilne. Wszyscy czterej poszkodowani odnieśli urazy wybuchowe oraz doświadczyli ostrej reakcji na stres. Po zbadaniu i udzieleniu pierwszej pomocy medycznej lekarze zalecili poszkodowanym leczenie ambulatoryjne.

Źródło: Censor.NET.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku fragmentów rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

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