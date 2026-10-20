Унаслідок обстрілу Корабельного району Херсона поранено жінку та троє дітей
Через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждали 36-річна жінка та троє дітей — 12-річний хлопчик і дві дівчинки віком 12 та 13 років.
За інформацією місцевої влади, ворожий боєприпас влучив безпосередньо в житловий будинок, де перебували цивільні особи. Усі четверо постраждалих дістали вибухові травми та гостру реакцію на стрес. Після огляду та надання першої медичної допомоги лікарі призначили потерпілим амбулаторне лікування.
Джерело: Цензор.НЕТ.
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