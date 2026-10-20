Россия нанесла удар по складам в Днепре, есть погибшие и раненые

Утром 20 октября российские войска атаковали Днепр с помощью беспилотника. В результате удара погибли два человека, ещё четверо получили ранения. Трое пострадавших находятся в больницах, двое из них — в тяжёлом и крайне тяжёлом состояниях. В пригороде города вспыхнул пожар на складских помещениях.

По состоянию на 13:40 стало известно о двух погибших в результате российской атаки.

По словам начальника Днепропетровской областной военной администрации, тела людей спасатели обнаружили во время ликвидации пожара. В настоящее время ведется установление личностей погибших.

По состоянию на 11:00 число раненых в результате удара по Днепру возросло до четырёх человек. Ещё двух мужчин госпитализировали.

По имеющейся информации, 33-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии — он получил ожоги всего тела. Также ожоги получил 30-летний мужчина, состояние которого медики оценивают как тяжелое.

Ранее, по состоянию на 09:25, сообщалось о трёх раненых. Тогда стало известно, что 27-летний мужчина с ожогами в тяжёлом состоянии был госпитализирован.

В 10:38 в Днепропетровской областной прокуратуре сообщили, что, по предварительным данным, российские военные атаковали Днепр с помощью беспилотника. Прокуроры фиксируют последствия обстрела.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

В 08:41 начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о пожаре в результате удара по Днепру. Впоследствии стало известно, что в пригороде загорелись складские помещения.

Около 08:25 в Днепре прогремело несколько взрывов, сообщили корреспонденты «Суспильного». Накануне Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о движении реактивных беспилотников в направлении города.

Спасатели и другие экстренные службы работают над ликвидацией последствий российской атаки. Информация о повреждениях и обстоятельствах удара уточняется.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

В Киеве днем 20 октября во время воздушной тревоги зафиксировали попадание вражеского беспилотника в здание медицинского учреждения и падение обломков вблизи жилых домов. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В ночь на 20 октября российские войска почти каждый час запускали ударные беспилотники по Волынской области. Больше всего пострадал Ковель, где были повреждены частная станция технического обслуживания, стоянка грузовиков и складские помещения на территории «Эпицентра». По предварительным данным, погибших и раненых нет.

Ночью 20 октября российские войска атаковали Житомирскую область, нанеся удары по объектам железнодорожной и гражданской инфраструктуры. В результате попаданий на местах возникли пожары.

Напомним, что над Гатным в Киевской области 20 октября был сбит российский реактивный беспилотник типа «Шахед». После этого появились сообщения о падении БПЛА на дорогу и возгорании автомобилей.

Утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь курсируют по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная».

Читай нас в