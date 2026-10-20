В Киеве российский дрон попал в здание медицинского учреждения

В Киеве днём 20 октября во время воздушной тревоги было зафиксировано попадание вражеского беспилотника в здание медицинского учреждения и падение обломков вблизи жилых домов. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам мэра, в Соломенском районе Киева беспилотник попал в верхний этаж здания медицинского учреждения. В результате удара частично разрушена крыша здания.

На месте происшествия работают все экстренные службы, которые выясняют обстоятельства и оценивают последствия атаки.

Также в Голосеевском районе столицы зафиксировано падение обломков на открытой территории недалеко от жилых домов.

Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется. На момент сообщения в Киеве продолжалась воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В ночь на 20 октября российские войска почти каждый час запускали ударные беспилотники по Волынской области. Больше всего пострадал Ковель, где были повреждены частная станция технического обслуживания, стоянка грузовиков и складские помещения на территории «Эпицентра». По предварительным данным, погибших и раненых нет.

Ночью 20 октября российские войска атаковали Житомирскую область, нанеся удары по объектам железнодорожной и гражданской инфраструктуры. В результате попаданий на местах возникли пожары.

Напомним, что над Гатным в Киевской области 20 октября был сбит российский реактивный беспилотник типа «Шахед». После этого появились сообщения о падении БПЛА на дорогу и возгорании автомобилей.

Утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь курсируют по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная».

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