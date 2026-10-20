Разведывательные данные из США продолжают поступать, а проблема касается лишь оповещения о воздушной тревоге. Об этом заявил специалист по радиотехнологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Советник президента рассказал, что были человеческие жертвы, поскольку не хватило времени предупредить граждан об ударах баллистическими ракетами.

По его словам, американская разведывательная информация остается неполной и непоследовательной, а США не дали четкого объяснения проблемы.

«Это выглядит очень странно. Иногда мы получаем эту информацию до атаки, иногда — нет. Например, прошлой ночью мы её получили, но за одну минуту до атаки», — отметил советник.

В то же время, по словам Бескрестнова, остальные направления сотрудничества с США продолжаются.

«Разведданные продолжают поступать, а проблема касается исключительно компонента воздушной тревоги», — сказал он.

Советник также рассказал, что у Украины есть собственные радиолокационные данные, которые дают некоторое ограниченное предупреждение о приближении атак. Что касается совпадения во времени проблем с разведданными и ограничений в использовании Starlink, Бескрестнов сказал, что, вероятно, это преднамеренный шаг для оказания давления на Украину.

«Вероятно, США пытаются сказать нам: давайте поговорим, ведите переговоры с Россией, вы должны найти компромисс», — заявил он BBC.

Ранее Флеш объяснил, зачем Россия собирает видео попаданий дронов «Герань».

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