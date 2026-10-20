Флеш пояснив, яка проблема залишається з розвідданими від США

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Розвідувальні дані від США продовжують надходити, а проблема стосується лише попередження про повітряну тривогу. Про це заявив фахівець із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Радник президента розповів, що були людські втрати, оскільки не вистачило часу попередити громадян про удари балістичними ракетами.

За його словами, американська розвідувальна інформація залишається неповною та непослідовною, а США не дали чіткого пояснення проблеми.

«Це виглядає дуже дивно. Іноді ми отримуємо цю інформацію до атаки, іноді — ні. Наприклад, минулої ночі ми її отримали, але за одну хвилину до атаки», — зазначив радник.

Водночас, за словами Бескрестнова, інша співпраця зі США триває.

«Розвіддані продовжують надходити, а проблема стосується виключно компонента повітряної тривоги», — сказав він.

Радник також розповів, що Україна має власні радіолокаційні дані, які дають певне обмежене попередження про наближення атак. Щодо збігу в часі проблем із розвідданими та обмежень у використанні Starlink Бескрестнов сказав, що, ймовірно, це навмисний крок для тиску на Україну.

«Ймовірно, це США намагаються сказати нам: давайте поговоримо, ведіть переговори з Росією, ви маєте знайти компроміс», — заявив він для BBC.

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