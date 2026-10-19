Видео: Зеленский заявил об очередном отсутствии предупреждения партнеров о баллистике РФ

Президент Владимир Зеленский заявил 19 октября, что во время ночной атаки Россия применила 16 баллистических ракет и более 200 беспилотников. В результате ударов были повреждены более 10 объектов энергетической инфраструктуры, а не менее 550 тысяч семей остались без электроэнергии.

По словам главы государства, основными целями российской атаки стали энергетика и инфраструктура. В то же время повреждения получили медицинская клиника, школа, станция метро и жилые дома.

Российские войска атаковали Украину несколькими волнами в течение ночи. Беспилотники различных типов, в частности реактивные «Шахеды», применялись на направлениях от Харьковской и Днепропетровской областей до Волыни, Ровенской и Одесской областей.

Удары по энергетическим объектам зафиксировали в 11 областях: Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ровенской.

Зеленский сообщил о погибших и пострадавших в результате атаки. Он выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что раненым оказывается необходимая помощь. На поврежденных энергетических объектах работают ремонтные бригады.

Зеленский заявил об отсутствии предупреждения от партнеров

Президент также обратил внимание на то, что Украина не получила предупреждения от партнеров о ночной баллистической атаке. Он подчеркнул, что Киев поддерживал все предложения партнеров, направленные на прекращение войны, однако Россия продолжает наносить удары.

«Балистика, „шахиды“ и убийства — это снова и снова ответы России», — заявил глава государства.

По словам Зеленского, российский президент Владимир Путин не демонстрирует готовности ни завершить войну, ни принять меры по снижению напряженности. Украинский лидер призвал международных партнеров учитывать эти обстоятельства при принятии политических решений.

Отдельно Зеленский раскритиковал ситуацию, при которой поставки ракет для украинской противовоздушной обороны задерживаются, в то время как Россия получает ослабление или отсрочку санкций. По его мнению, такие решения не соответствуют реальной ситуации, поскольку боевые действия продолжаются из-за российских ударов.

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Президент поблагодарил страны и партнеров, которые продолжают поддерживать Украину и помогать ей защищать население от российских атак.

Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

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