В Новой Водолаге пять человек погибли в результате удара российского дрона

По уточненным данным, в результате удара российского беспилотника по центральному парку в Новой Водолаге погибли пять человек, а не шесть, как сообщалось ранее. Еще 15 человек пострадали.

«В Новой Водолаге погибли двое детей и трое взрослых. Погибшие: женщины 28, 34 и 36 лет и девочки 11 и 1,2 года. Пострадали на данный момент 15 человек, из них 7 детей», – написал Синегубов в Telegram-канале.

Ранее он сообщал о 6 погибших, среди которых трое детей, и 15 пострадавших, среди которых 7 детей.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Видео: бойцы Третьего корпуса показали бои и пленных во время операции «Вивальди».

Видео Третий армейский корпус опубликовал в соцсетях.

Третий армейский корпус и приданные ему подразделения освободили ещё три населённых пункта — Зеленую Долину, Липовое и Колодцы. По словам командира корпуса Андрея Билецкого, в ходе нового этапа операции «Вивальди» украинские силы вернули 101 км² территории, а российская армия потеряла около 3 тысяч военнослужащих.

Ранее Зеленский вручил награды военным за участие в операции «Вивальди».

Локальное контрнаступление или стратегическое возвращение Донбасса: что стоит за операцией «Вивальди».

Операция «Вивальди» усугубляет проблемы для российской пропаганды и военных корреспондентов, — ISW.

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