Видео: Россия повредила арену сборной Украины по фигурному катанию в Киеве

В результате российской атаки на Киев в ночь на 19 октября 2026 года была повреждена ледовая арена «Шалетт» в Днепровском районе столицы. Там тренируется сборная Украины по фигурному катанию.

Вечером 18 октября и ночью российские войска совершили очередную массированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. В результате вражеского обстрела и падения обломков в столице были разрушены объекты спортивной инфраструктуры.

Под удар, в частности, попала ледовая арена «Шалетт», расположенная на улице Миста Шалетт, 6 в Днепровском районе. Кроме того, повреждения получила и Fifty Ice Arena, расположенная в торгово-развлекательном центре Cosmo Multimall. Взрывная волна и обломки повредили фасады зданий, а также выбили многочисленные окна и витражи, нанеся значительный ущерб помещениям, где тренировались украинские спортсмены.

На ледовой арене «Шалетт» тренируются фигуристы сборной Украины. Эта арена имеет особое значение для развития фигурного катания в столице, ведь в 2011–2012 годах сюда, после сноса катка «Крижинка», переехала ведущая детско-юношеская спортивная школа, где готовили будущих спортсменов. Среди фигуристов, тренировавшихся на этой арене, — Иван Шмуратко, Анастасия Архипова, Иван Хобта и Виолетта Серова.

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Тренер Ольга Куровская отреагировала на повреждение спортивного объекта. По её словам, арена была местом, где спортсмены ежедневно тренировались, работали и посвящали свою жизнь фигурному катанию. «Остались только боль, гнев и ненависть», — написала Куровская. Для Куровской и её подопечных этот каток является базовым: именно здесь проходят тренировки самого перспективного юниора Украины Егора Курцева, который в этом сезоне завоевал две медали на этапах юниорского Гран-при и был близок к выходу в финал серии.

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Источник: Skate Ukraine

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