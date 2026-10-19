Украинские военные нанесли серию точных ударов по военным объектам армии РФ. В районе Трубчевска Брянской области уничтожена радиолокационная станция противника, что создало пробелы в системе ПВО оккупантов и повысило эффективность применения украинских БПЛА как вдоль линии фронта, так и в глубине территории РФ.

Кроме того, в Харьковской области в районе Лимана Первого были поражены артиллерийские позиции и расчеты дронов противника. В Донецкой области силы обороны уничтожили склады боеприпасов возле Гринталя и Тернового и склад МТЗ возле Пелагиевки, а также нанесли удары по скоплениям живой силы в районах Свободного, Владимировки и Набережного в Запорожской области.

Источник: Сводка Генерального штаба ВСУ.

Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Среди них — радиолокационная станция «Каста», пункты управления БПЛА и склады боеприпасов.

Силы обороны подтвердили поражение ряда военных, топливно-энергетических и промышленных объектов РФ. Под удар попали два нефтеперерабатывающих завода и две радиолокационные станции в районе Новошахтинска, где на предприятиях вспыхнули пожары.

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