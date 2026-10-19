СБУ задержала руководителей одесской компании за содействие РФ в продаже похищенного зерна

Служба безопасности Украины раскрыла схему легализации почти 8 тысяч тонн украинского зерна, которое российские оккупанты незаконно вывезли из временно оккупированного Мариуполя для продажи в третьи страны. По данным СБУ, стоимость груза превышает 60 млн грн, а к сделке причастны руководители одесской компании, которые были задержаны.

По результатам комплексных мероприятий в Одессе задержаны два пособника страны-агрессора, которые помогали РФ скрыть происхождение похищенной агропродукции стоимостью более 60 миллионов гривен.

Как выяснилось в ходе расследования, фигурантами оказались директор одесского филиала иностранной компании, специализирующейся на сертификации сельхозтоваров, и его подчиненная — руководитель лаборатории.

Установлено, что в 2024 году рашисты погрузили 7 857 тонн украинской пшеницы на судно «Альфа М», находящееся под санкциями, в порту Мариуполя.

Оттуда похищенный груз переправили в порт в городе Темрюк Краснодарского края, где оформили фиктивные документы о якобы российском происхождении зерна.

После этого агропродукцию доставили в одну из стран Ближнего Востока для дальнейшего сбыта через местную компанию-экспортера.

Чтобы скрыть истинное происхождение товара и обеспечить возможность его продажи, представители РФ нашли «подход» к руководству одесского специализированного предприятия и заказали поддельные документы.

В дальнейшем директор филиала и его подчиненная, зная об украинском происхождении похищенной пшеницы, «на бумаге» организовали её исследование и оформили фиктивное заключение о якобы российском происхождении этого зерна.

Сотрудники СБУ зафиксировали преступления обоих фигурантов и задержали их.

В ходе обысков в их жилищах и в офисе компании обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны, документация и поддельные лабораторные заключения с доказательствами преступлений в интересах РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили пособникам врага о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Источник: СБУ

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