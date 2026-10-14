СБУ викрила російських агентів, які коригували атаки по Дніпру та Слов’янську

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Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох російських агентів, які збирали розвіддані для коригування ударів по Дніпру та Слов’янську. Фігуранти діяли окремо один від одного. Завдяки своєчасному викриттю вдалося убезпечити запасні командні пункти українських військ та автозаправні станції, які були цілями ворога.

Одним із затриманих виявився працівник автозаправного комплексу у Слов’янську, якого завербували російські спецслужби. У поле зору ворога він потрапив через колишнього однокласника, який після початку повномасштабної війни виїхав до Росії та почав працювати на російські спецслужби.

Після вербування чоловік приховано фотографував і знімав на відео колони Збройних сил України, які перебували на території АЗС або поблизу неї. Зібрані матеріали він мав передати росіянам для підготовки прицільного удару.

Крім того, фігурант на власному автомобілі об’їжджав інші автозаправні станції та мости, які використовують для забезпечення військової логістики Сил оборони.

Другим затриманим став мешканець Покровська, який у 2024 році переїхав до Дніпра та оселився в місцевому гуртожитку.

Російські спецслужби звернули на нього увагу через прокремлівські коментарі, які він залишав у чатах телеграм-каналів.

За інструкціями кураторки з Росії чоловік мав коригувати ракетно-дронові атаки по місцях найбільшого зосередження особового складу та розміщення військової техніки Сил оборони в Дніпрі.

Для збору розвідувальної інформації агент пішки обходив місцевість або користувався громадським транспортом, щоб дістатися віддалених районів міста.

Під час обшуків у фігурантів вилучили комп’ютерну техніку та смартфони, які містять докази їхньої роботи на російські спецслужби.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 111 — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

частина 2 статті 114-2 — несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану.

Наразі обидва підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Напередодні Контррозвідка Служби безпеки України за сприяння головнокомандувача Збройних сил України запобігла новій спробі ФСБ впровадити свого агента до Сил оборони. На Харківщині затримали колишнього адвоката, який за завданням російської спецслужби мобілізувався до однієї з елітних бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ, щоб шпигувати за українськими військовими зсередини.

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