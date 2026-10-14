СБУ разоблачила российских агентов, которые координировали атаки на Днепр и Славянск

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух российских агентов, которые собирали разведданные для корректировки ударов по Днепру и Славянску. Фигуранты действовали независимо друг от друга. Благодаря своевременному разоблачению удалось обезопасить запасные командные пункты украинских войск и автозаправочные станции, которые были целями врага.

Одним из задержанных оказался работник автозаправочного комплекса в Славянске, которого завербовали российские спецслужбы. В поле зрения врага он попал через бывшего одноклассника, который после начала полномасштабной войны уехал в Россию и начал работать на российские спецслужбы.

После вербовки мужчина скрытно фотографировал и снимал на видео колонны Вооруженных сил Украины, находившиеся на территории АЗС или вблизи нее. Собранные материалы он должен был передать россиянам для подготовки прицельного удара.

Кроме того, фигурант на собственном автомобиле объезжал другие автозаправочные станции и мосты, которые используются для обеспечения военной логистики Сил обороны.

Вторым задержанным стал житель Покровска, который в 2024 году переехал в Днепр и поселился в местном общежитии.

Российские спецслужбы обратили на него внимание из-за прокремлевских комментариев, которые он оставлял в чатах Telegram-каналов.

По инструкциям куратора из России мужчина должен был корректировать ракетно-дроновые атаки по местам наибольшего сосредоточения личного состава и размещения военной техники Сил обороны в Днепре.

Для сбора разведывательной информации агент пешком обходил местность или пользовался общественным транспортом, чтобы добраться до отдаленных районов города.

В ходе обысков у фигурантов изъяли компьютерную технику и смартфоны, содержащие доказательства их работы на российские спецслужбы.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 2 статьи 111 — государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

часть 2 статьи 114-2 — несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.

В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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