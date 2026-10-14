АРМА ищет управляющего для арестованных активов, связанных с экс-министром Сольским
Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) готовит конкурсный отбор управляющего для имущества компании «Волица-Агро», которую связывают с бывшим министром аграрной политики Николаем Сольским.
В перечень арестованных активов входят недвижимость, земельные участки, хозяйственные постройки и транспортные средства в Киевской области. Ключевой объект — зернохранилище вместимостью до 60 тыс. тонн, расположенное на участке площадью 4 гектара.
Также имущественный комплекс включает склады, мастерские, административные здания, весовую, трансформаторную подстанцию и другие сооружения. Среди активов — зерно пшеницы, хранящееся в элеваторе, и автомобили.
Имущество расположено в Белой Церкви и селах Яблуновка и Дмитровка Киевской области. Ранее Сольского уличили в деле о предполагаемой схеме фиктивной продажи зерна на 63 млн грн.
Источник: АРМА
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