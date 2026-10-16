Гражданин России Леонид Рыжиков, подозреваемый в убийстве пяти военнослужащих и одного гражданского лица в Харьковской области, будет находиться под стражей 60 дней без права освобождения под залог.

На суде Рыжиков признал вину и заявил, что совершил преступление из-за страха. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Также подозреваемый сообщил журналистам, что не планирует просить об обмене в Россию.

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Источник: «Суспильне»

В Харьковском районе 13 октября неизвестный убил пятерых украинских военнослужащих, применив автоматическое оружие. Обстоятельства инцидента пока не уточняются.

СБУ задержала военнослужащего, которого подозревают в передаче российской ФСБ информации о позициях украинских военных в Донецкой области. По данным следствия, пулеметчик одной из бригад Сил беспилотных систем передавал данные о передвижениях подразделения, его боевых задачах и последствиях российских ударов. Он также отмечал расположение военных и техники на электронных картах и фотографировал военные объекты.

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