Из-за сильных дождей в Одессе 19 октября разрешили оставить детей дома

В Одессе из-за сильных осадков в ночь на 19 октября родители могут не отправлять детей в учебные заведения. Для учеников, которые останутся дома, будет организовано дистанционное обучение.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ночь на 19 октября в Одессе ожидается сильный дождь, а в течение дня — осадки.

Родителей просят самостоятельно оценить, безопасно ли ребенку добраться до учебного заведения.

Если ребенок останется дома, он будет учиться дистанционно: педагоги предоставят материалы, задания и консультации.

Учебные заведения продолжат работу. Для детей, которые придут на занятия, организуют обучение в безопасных условиях. Подробности сообщат администрации школ и детских садов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности Одесского городского головы Игорь Коваль.

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