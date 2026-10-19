Из-за сильных дождей в Одессе 19 октября разрешили оставить детей дома
В Одессе из-за сильных осадков в ночь на 19 октября родители могут не отправлять детей в учебные заведения. Для учеников, которые останутся дома, будет организовано дистанционное обучение.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ночь на 19 октября в Одессе ожидается сильный дождь, а в течение дня — осадки.
Родителей просят самостоятельно оценить, безопасно ли ребенку добраться до учебного заведения.
Если ребенок останется дома, он будет учиться дистанционно: педагоги предоставят материалы, задания и консультации.
Учебные заведения продолжат работу. Для детей, которые придут на занятия, организуют обучение в безопасных условиях. Подробности сообщат администрации школ и детских садов.
Об этом сообщил исполняющий обязанности Одесского городского головы Игорь Коваль.
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