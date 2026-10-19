Через сильні дощі в Одесі 19 жовтня дозволили залишити дітей вдома

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В Одесі через значні опади в ніч на 19 жовтня батьки можуть не вести дітей до закладів освіти. Для учнів, які залишаться вдома, організують дистанційне навчання.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у ніч на 19 жовтня в Одесі очікується значний дощ, а протягом дня - опади.

Батьків просять самостійно оцінити, чи безпечно дитині дістатися до закладу освіти.

Якщо дитина залишиться вдома, вона навчатиметься дистанційно: педагоги нададуть матеріали, завдання і консультації.

Заклади освіти продовжать працювати. Для дітей, які прийдуть на заняття, організують навчання в безпечних умовах. Подробиці повідомлять адміністрації шкіл і садочків.

Про це повідомив виконувач обов'язків Одеського міського голови Ігор Коваль.

Нагадаємо, Київ збільшить кількість автобусів через пошкодження інфраструктури метро.

Додамо, що після атаки рф на Київ пошкоджена наземна станція метро та колії, є постраждалі.

Раніше рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці Одеси після російського удару.

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