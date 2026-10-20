УИНП записал свидетельства о Революции достоинства и войне общей продолжительностью более 4 тысяч часов, — Алфёров

За 20 лет деятельности Украинский институт национальной памяти (УИНП) издал более 200 книг по истории Украины, способствовал реабилитации более 2,5 тысячи жертв тоталитарных режимов и записал более 4 тысяч часов устных свидетельств о российско-украинской войне и Революции Достоинства.

«Реабилитация более 2,5 тыс. жертв тоталитарных режимов, запись более 4 тыс. часов устных свидетельств о российско-украинской войне и Революции достоинства. Издание более 200 книг по истории Украины. В то же время — процессы, связанные с декоммунизацией. Это — десятки тысяч переименованных улиц и, конечно, выводы по всему этому», — рассказал Алфьоров.

По словам главы института, важным направлением работы УИНП стала мемориализация украинской истории и восстановление памяти о выдающихся деятелях национально-освободительного движения. В частности, речь идет о возвращении полковника Евгения Коновальца и создании Украинского национального пантеона.

В январе 2026 года впервые обсудили возможность перезахоронения деятелей Украинской революции и первой войны за независимость. Как отметил Александр Алфьоров, Президент Украины определил имена деятелей, которых необходимо перезахоронить на родине. Так сформировалась первая пятерка.

«Это реализуется: уже перезахоронены полковник Андрей Мельник и полковник Евгений Коновалец», — напомнил Алфёров.

Также рассматривается возможность перезахоронения в Национальном пантеоне председателя Директории Украинской Народной Республики, главного атамана войск и флота УНР Симона Петлюры и гетмана Украинского государства Павла Скоропадского.

Заместитель генерального директора по научной работе НИМЗ «Быковнянские могилы» Татьяна Шептицкая подчеркнула значение исторической памяти для осознания национальной идентичности и опыта предыдущих поколений.

По её словам, память помогает понять, кем являются украинцы, кем были их предки и какие испытания пришлось пережить общине. Сохранение памяти о прошлом может помочь предотвратить повторение его трагических страниц.

Украинский институт национальной памяти был создан правительством постановлением № 764 от 31 мая 2006 года.

В течение 2026 года проходили мероприятия, приуроченные к 20-летию учреждения. За это время УИНП занимался исследованием и популяризацией истории Украины, реабилитацией жертв тоталитарных режимов, сохранением устных свидетельств, декоммунизацией и мемориализацией выдающихся деятелей украинского прошлого.

Об этом на форуме, посвященном 20-летию учреждения, сообщил председатель УИНП Александр Алферов.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №14166, который позволяет возобновить проектирование и строительство Музея Небесной Сотни и Революции Достоинства в Киеве.

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