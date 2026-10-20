В Украине 20 октября будут действовать графики отключения электричества

Во вторник, 20 октября, во всех регионах Украины будут введены ограничения на электроснабжение. Для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности, а в некоторых областях будут введены почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей.

По информации «Укрэнерго», графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса будут применяться во всех регионах Украины с 06:00 до 23:59.

В то же время в некоторых областях в этот же период — с 06:00 до 23:59 — будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей. Объем ограничений составит от одной до двух очередей.

Причиной введения этих мер являются последствия массированных российских атак на энергетические объекты.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за российских обстрелов.

Актуальную информацию об ограничениях и графиках отключений электроэнергии будут публиковать региональные операторы систем распределения на своих официальных страницах в социальных сетях. Потребителям рекомендуют следить за сообщениями своих операторов, чтобы получать обновленные данные об электроснабжении в соответствующих регионах.

Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго» в Facebook.

Утром 19 октября 2026 года в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в отдельных областях Украины возникли перебои с электроснабжением. В некоторых населенных пунктах также пропала вода.

Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

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